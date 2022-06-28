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Крушения поезда в американском штате Миссури, есть погибшие и раненые

Крушения поезда в американском штате Миссури, есть погибшие и раненые Три человека погибли в результате схода с рельс поезда в американском штате Миссури, число жертв может увеличиться.
Другие страны
28 июня 2022 г. 04:22
Крушения поезда в американском штате Миссури, есть погибшие и раненые

Три человека погибли в результате схода с рельс поезда в американском штате Миссури, число жертв может увеличиться.

Как передает Report, об этом заявил представитель дорожного патруля штата Джастин Данн в эфире телеканала CNN.

"Погибли два человека, находившихся в поезде, а также один человек в грузовике (авария произошла из-за столкновения локомотива с грузовиком на переезде)", - отметил он.

Число пострадавших увеличилось до 13 человек, добавляет телеканал. В медицинском центре Хендрика сообщили о приеме четырех пострадавших при аварии, в больнице при университете Миссури - еще девятерых.

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