Крушение вертолета во Франции, есть погибшие

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом.

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на местную жандармерию.

"Мы еще не знаем причин инцидента", - приводит агентство слова источника.

Отмечается, что сигнал вертолета был потерян через несколько часов после того, как он должен был взлететь. Охваченное пламенем воздушное судно нашли на перевале Беаля. Люди на борту вертолета погибли к моменту прибытия спасателей.

Личности жертв не установлены. Идет расследование.