Крушение вертолета в США, есть погибший и пропавшие без вести

По меньшей мере один человек погиб при крушении пожарного вертолета в американском штате Флорида

По меньшей мере один человек погиб при крушении пожарного вертолета в американском штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пожарно-спасательная бригада.

Отмечается, что вертолет с четырьмя членами экипажа на борту упал недалеко от аэропорта города Лисберг.

"Кажется, что авария обернулась полной потерей вертолета. Выживших не обнаружено. На данный момент подтверждена гибель одного человека", - говорится в заявлении пожарно-спасательной бригады города.

Пожар, который произошел в результате крушения, локализован. Спасательные бригады продолжают вести поиск выживших.