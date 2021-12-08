О нас
Report Georgia
Аудио новости

Крушение вертолета в Перу, погибли 5 военнослужащих

Крушение вертолета в Перу, погибли 5 военнослужащих ВВС Перу сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее военно-транспортного вертолета Ми-171Ш.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 21:52
Крушение вертолета в Перу, погибли 5 военнослужащих

ВВС Перу сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее военно-транспортного вертолета Ми-171Ш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пятеро военнослужащих, находившихся на борту, погибли.

"Незамедлительно начато соответствующее расследование для выяснения причин этого печального инцидента, вызвавшего скорбь в ВВС Перу и во всей стране", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter военно-воздушного ведомства.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш ВВС Перу пропал во вторник в столичном департаменте страны в ходе выполнения гуманитарной операции. Воздушное судно осуществляло рейс в рамках программы министерства развития и социальной интеграции по оказанию помощи населению труднодоступных сельских районов. Президент страны Педро Кастильо выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Peruda hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 5 nəfər ölüb

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
Социальные выплаты семьям шехидов Гарахейбат будут установлены в этом месяце
Социальные выплаты семьям шехидов "Гарахейбат" будут установлены в этом месяце
3 декабря 2021 г. 21:19
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi