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Крушение вертолета в Чехии, есть погибшие

Крушение вертолета в Чехии, есть погибшие Ультралегкий двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot упал неподалеку от Праги с высоты около 90 метров, погибли два человека, которые находились на борту.
Другие страны
31 марта 2021 г. 00:14
Крушение вертолета в Чехии, есть погибшие

Ультралегкий двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot упал неподалеку от Праги с высоты около 90 метров, погибли два человека, которые находились на борту.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель полиции Михаэла Рихтерова.

"Вертолет упал по неизвестным пока причинам с высоты около 90 метров в районе населенного пункта Добржиховице неподалеку от Праги. В результате аварии погибли два человека, полиция пока не располагает данными о них", - сказала Рихтерова.

По словам Рихтеровой, установлением причин падения вертолета займутся эксперты Института по выяснению причин авиационных аварий, а также полиция.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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