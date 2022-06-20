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Крушение вертолета на севере Англии, погибли два человека

Крушение вертолета на севере Англии, погибли два человека Два человека погибли в понедельник при крушении вертолета на севере Англии.
Другие страны
20 июня 2022 г. 21:37
Крушение вертолета на севере Англии, погибли два человека

Два человека погибли в понедельник при крушении вертолета на севере Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция графства Северный Йоркшир.

В месте, где произошел инцидент, начато полное расследование обстоятельств, которые привели к падению вертолета.

"К сожалению, два человека погибли при крушении. Их семьям оказывают поддержку получившие специальную подготовку сотрудники полиции", - говорится в сообщении, распространенном полицейской пресс-службой.

Сообщается, что инцидент произошел около полудня рядом с поселком Инглтон у западной границы графства. Вертолет упал на поле рядом с шоссе A65, движение по которому было перекрыто. Полиция рекомендует гражданам не приближаться к району крушения. Имена погибших пока не называются.

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