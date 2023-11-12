Крушение самолета ВС США над Средиземным морем, погибли пять военных

Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.

Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли", - отмечается в документе.