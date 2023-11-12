О нас

Крушение самолета ВС США над Средиземным морем, погибли пять военных

Крушение самолета ВС США над Средиземным морем, погибли пять военных Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 20:41
Крушение самолета ВС США над Средиземным морем, погибли пять военных

Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли", - отмечается в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-a məxsus hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, beş hərbçi ölüb

Другие новости из категории

Стало известно, что будут обсуждать Байден и Си Цзиньпин на встрече в США
Стало известно, что будут обсуждать Байден и Си Цзиньпин на встрече в США
12 ноября 2023 г. 21:02
Египет сообщил Израилю, что ХАМАС вскоре освободит несколько заложников
Египет сообщил Израилю, что ХАМАС вскоре освободит несколько заложников
12 ноября 2023 г. 20:24
Белый дом подтвердил участие США в переговорах по вопросу освобождения заложников
Белый дом подтвердил участие США в переговорах по вопросу освобождения заложников
12 ноября 2023 г. 19:14
Израиль и ХАМАС обсуждают освобождение 80 женщин и детей в Газе
Израиль и ХАМАС обсуждают освобождение 80 женщин и детей в Газе
12 ноября 2023 г. 18:40
СМИ: Израиль ежедневно тратит $260 млн на операцию против ХАМАС в Газе
СМИ: Израиль ежедневно тратит $260 млн на операцию против ХАМАС в Газе
12 ноября 2023 г. 18:14
В ДР Конго в столкновении между военнослужащими и ополченцами погибли 6 человек
В ДР Конго в столкновении между военнослужащими и ополченцами погибли 6 человек
12 ноября 2023 г. 17:44
В Испании проходят протесты против и.о. премьера и амнистии сепаратистов
В Испании проходят протесты против и.о. премьера и амнистии сепаратистов
12 ноября 2023 г. 16:24
СМИ рассказали о козырях Си Цзиньпина на встрече с Байденом
СМИ рассказали о козырях Си Цзиньпина на встрече с Байденом
12 ноября 2023 г. 15:51
Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа
Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа
12 ноября 2023 г. 15:02
КНР проведет совместные учения со странами Юго-Восточной Азии
КНР проведет совместные учения со странами Юго-Восточной Азии
12 ноября 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi