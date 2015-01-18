​Крушение самолета в Сирии: погибли 35 военносужащих

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 35 сирийских военных погибли в результате крушения грузового самолета на северо-западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, по сообщению Сирийской наблюдательной группы по правам человека, из-за плохой погоды и сильного тумана самолет зацепил высоковольтные линии в провинции Идлиб.

Сирийские государственные СМИ подтвердили факт крушения.

Однако боевики сирийского крыла группировки Аль-Каида" - "Фронта Нусра" - утверждают, что самолет сбили они.