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    ​Крушение самолета в Сирии: погибли 35 военносужащих

    Самолет зацепил высоковольтные линии в провинции Идлиб

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 35 сирийских военных погибли в результате крушения грузового самолета на северо-западе страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, по сообщению Сирийской наблюдательной группы по правам человека, из-за плохой погоды и сильного тумана самолет зацепил высоковольтные линии в провинции Идлиб.

    Сирийские государственные СМИ подтвердили факт крушения.

    Однако боевики сирийского крыла группировки Аль-Каида" - "Фронта Нусра" - утверждают, что самолет сбили они.

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