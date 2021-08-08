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Крушение самолета в Латвии, есть погибший и раненый

Крушение самолета в Латвии, есть погибший и раненый При крушении небольшого частного самолета в Латвии погиб пилот, а пассажир получил травмы и был госпитализирован.
Другие страны
8 августа 2021 г. 18:13
Крушение самолета в Латвии, есть погибший и раненый

При крушении небольшого частного самолета в Латвии погиб пилот, а пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная полиция республики.

"Сегодня около 13:30 (14:30 по бакинскому времени) Госполиция получила информацию о том, что на аэродроме в Приекульской волости Цесисского края разбился самолет. В результате аварии пострадал пассажир самолета, он был доставлен в медицинское учреждение, а пилот погиб", - говорится в сообщении Госполиции в Twitter.

Агентство гражданской авиации Латвии со своей стороны указало, что разбился зарегистрированный в Литве самолет, в котором находились двое граждан страны.

В связи с происшествием Госполиция Латвии возбудила уголовное дело.

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