Крушение самолета в Латвии, есть погибший и раненый

При крушении небольшого частного самолета в Латвии погиб пилот, а пассажир получил травмы и был госпитализирован.

При крушении небольшого частного самолета в Латвии погиб пилот, а пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная полиция республики.

"Сегодня около 13:30 (14:30 по бакинскому времени) Госполиция получила информацию о том, что на аэродроме в Приекульской волости Цесисского края разбился самолет. В результате аварии пострадал пассажир самолета, он был доставлен в медицинское учреждение, а пилот погиб", - говорится в сообщении Госполиции в Twitter .

Агентство гражданской авиации Латвии со своей стороны указало, что разбился зарегистрированный в Литве самолет, в котором находились двое граждан страны.

В связи с происшествием Госполиция Латвии возбудила уголовное дело.