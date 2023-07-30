Крушение самолета в Канаде, погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения небольшого самолета в горах в Канаде.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения небольшого самолета в горах в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC, королевская конная полиция Канады сообщила, что на борту самолета находились пять пассажиров и пилот. Никто из находящихся на борту не выжил.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта вблизи города Калгари и около 01:00 по местному времени (11:00 субботы по бакинскому времени) поступило сообщение о том, что самолет пропал без вести.

Телеканал, совет по безопасности на транспорте Канады расследует происшествие.