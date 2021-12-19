О нас
Report Georgia
Аудио новости

Крушение самолета в Австралии, есть погибшие

Крушение самолета в Австралии, есть погибшие По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения легкомоторного самолета недалеко от Редклиффа, пригорода города Брисбен (Австралия).
Другие страны
19 декабря 2021 г. 10:33
Крушение самолета в Австралии, есть погибшие

По меньшей мере шесть человек погибли в результате падения легкомоторного самолета недалеко от Редклиффа, пригорода города Брисбен (Австралия).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила полиция штата Квинсленд.

"Шесть человек погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей недалеко от Редклиффа этим утром", - говорится в заявлении. По данным правоохранительных органов, "небольшой самолет потерпел крушение в водах у побережья Редклиффа", инцидент произошел около 09:00 по местному времени (03:00 - бакинское время).

Информация о том, сколько человек было на борту, пока не приводится.

В настоящее время ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avstraliyada təyyarə qəzası olub, ölənlər var

Самое важное

Азербайджан передал Армении еще 10 военнопленных
Азербайджан передал Армении еще 10 военнопленных
19 декабря 2021 г. 10:20
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
18 декабря 2021 г. 22:54
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
18 декабря 2021 г. 22:25
Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий
Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий
18 декабря 2021 г. 21:51
Президент Ильхам Алиев в Брюсселе дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Ильхам Алиев в Брюсселе дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
18 декабря 2021 г. 18:49
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы
18 декабря 2021 г. 16:39
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
16 декабря 2021 г. 21:55
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
16 декабря 2021 г. 14:42
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
16 декабря 2021 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi