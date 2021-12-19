Крушение самолета в Австралии, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения легкомоторного самолета недалеко от Редклиффа, пригорода города Брисбен (Австралия).

По меньшей мере шесть человек погибли в результате падения легкомоторного самолета недалеко от Редклиффа, пригорода города Брисбен (Австралия).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила полиция штата Квинсленд.

"Шесть человек погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей недалеко от Редклиффа этим утром", - говорится в заявлении. По данным правоохранительных органов, "небольшой самолет потерпел крушение в водах у побережья Редклиффа", инцидент произошел около 09:00 по местному времени (03:00 - бакинское время).

Информация о том, сколько человек было на борту, пока не приводится.

В настоящее время ведется расследование.