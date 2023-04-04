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Крушение пассажирского поезда в Нидерландах, есть пострадавшие

Крушение пассажирского поезда в Нидерландах, есть пострадавшие В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 08:25
Крушение пассажирского поезда в Нидерландах, есть пострадавшие

В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на ANP, он столкнулся со строительным краном, который находился на железнодорожных путях.

Первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем - начался пожар.

Как пишет общественный вещатель Нидерландов NOS, инцидент произошел около половины четвертого утра по местному времени.

Местные спасательные службы сообщают, что несколько человек получили серьезные ранения.

Пассажирский поезд шел из Гааги в город Лейден, а крушение произошло неподалеку от города Ворсхотен.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda qatar qəzaya uğrayıb, yaralananlar var

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