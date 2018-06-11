Крушение одномоторного самолета в США, погибли четыре человека

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате падения легкого самолета в воскресенье в штате Висконсин, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным, одномоторный самолет Cessna 182 вылетел из Чикаго и направлялся в муниципальный аэропорт в округе Монро.

Незадолго до запланированной посадки воздушное судно, по неизвестным причинам, начало терять высоту и упало в поле к северу от аэропорта, после чего загорелось. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить огонь. На борту находились четыре человека, включая пилота, все они погибли.

Федеральное авиационное управление США приступило к расследованию катастрофы.