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Крушение небольшого самолета в Японии, погибли два человека

Крушение небольшого самолета в Японии, погибли два человека Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на юго-западе Японии.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 03:33

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на юго-западе Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Самолет вылетел в понедельник днем из префектуры Кумамото и должен был вернуться туда же. Через некоторое время после взлета он пропал с экранов радаров над морем в районе префектур Сага и Фукуока.

Береговая охрана смогла обнаружить место крушения и извлечь из воды трех человек, находившихся на борту. Двое из них умерли в больнице от полученных травм.

Полиция и береговая охрана изучают обстоятельства случившегося.

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