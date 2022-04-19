Крушение небольшого самолета в Японии, погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на юго-западе Японии.
Самолет вылетел в понедельник днем из префектуры Кумамото и должен был вернуться туда же. Через некоторое время после взлета он пропал с экранов радаров над морем в районе префектур Сага и Фукуока.
Береговая охрана смогла обнаружить место крушения и извлечь из воды трех человек, находившихся на борту. Двое из них умерли в больнице от полученных травм.
Полиция и береговая охрана изучают обстоятельства случившегося.