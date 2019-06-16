Крушение легкомоторных самолётов в Новой Зеландии, погибли два человека

Полиция Новой Зеландии подтвердила факт гибели двух пилотов легкомоторных самолетов, столкнувшихся в небе над Мастертоном.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте правоохранителей.

"Мы можем подтвердить, что два человека погибли сегодня в результате крушения легкомоторных самолетов в Мастертоне. К месту крушения стянуты силы полиции и специальных служб, близлежащие дороги перекрыты", - указано в сообщении полиции.

Самолёты потерпели крушение в воскресенье, около 11:10. К моменту прибытия экипажей аварийных служб оба воздушных судна были охвачены огнем.

Для расследования причин аварии на месте будут работать сотрудники управления гражданской авиации Новой Зеландии и комиссии по расследования транспортных происшествий.