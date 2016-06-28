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    ​Крушение армейского вертолета в Колумбии привело к гибели 17 военнослужащих

    Инцидент мог быть связан с плохой погодой в районе катастрофы

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Катастрофа армейского вертолета, произошедшая вечером в минувшее воскресенье в Колумбии, привела к гибели 17 военнослужащих, которые находились на его борту.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление военных.

    "Согласно первым предположениям, инцидент мог быть связан с плохой погодой в районе катастрофы", — говорится в заявлении.

    Вертолет Ми-17 Национальной армии Колумбии с военнослужащими на борту пропал с радаров 26 июня во время перелета из департамента Чоко на военную базу на севере департамента Толима.

    По словам представителя армии, разбившийся вертолет был обнаружен в муниципалитете Пенсильвания, расположенном в департаменте Кальдас. На место происшествия были отправлены поисково-спасательные службы. 

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