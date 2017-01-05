Крупный пожар произошелв 10-этажном жилом здании на юго-востоке Пекина

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Крупный пожар произошел рано утром в 10-этажном жилом здании на территории юго-восточного района Тунчжоу китайской столицы.

Как передает Report, об этом сoобшил информационный портал "Сина".

По данным, пожарные эвакуировали около 100 жильцов.

Огонь охватил пять верхних этажей дома. Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания, однако горение еще продолжается. На настоящий момент один пострадавший с ожогами направлен в ближайшую больницу.

Причина возникновения пожара не установлена, ведется следствие.