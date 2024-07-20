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Крупный пожар произошел в первой баптистской церкви в Далласе

Крупный пожар произошел в первой баптистской церкви в Далласе Крупный пожар произошел в первой баптистской церкви в Далласе, штат Техас, США.
Другие страны
20 июля 2024 г. 06:28
Крупный пожар произошел в первой баптистской церкви в Далласе

Крупный пожар произошел в первой баптистской церкви в Далласе, штат Техас, США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

"Пожарные борются с крупным пожаром 3-го уровня в центре города, в первой баптистской церкви Далласа", - говорится в публикации.

Отмечается, что церковь находится под угрозой исчезновения. Густой дым достигает высоты находящихся рядом небоскребов. Улицы вокруг церкви были оцеплены. Информации о пострадавших пока что нет, добавил телеканал.

По информации исторической комиссии Техаса, первую баптистскую церковь в Далласе основали в 1868 году, однако здание из красного кирпича, которое известно как историческое святилище, построили лишь в 1890 году. Отмечается, что это единственная церковь в центре города, которая до сих пор располагается на своем изначальном месте. Позднее, в 1968 году, первая баптистская церковь в Далласе получила статус исторического памятника.

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