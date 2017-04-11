Крупный пожар охватил лагерь беженцев на севере Франции, есть пострадавшие

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Крупный пожар охватил лагерь беженцев на севере Франции, не менее десятка мигрантов получили ранения.

Как передает Report, об этом пишет газета Parisien.

По данным издания, огонь охватил лагерь, в котором проживают около 1,5 тысячи беженцев, в понедельник вечером в коммуне Гранд-Сент.

Сообщается, что пожар в лагере последовал за крупной потасовкой группы афганских и курдских мигрантов с применением холодного оружия. В результате столкновения пять человек получили ранения. В конфликт вмешались сотрудники полиции особого назначения.

Как сообщили местные власти, лагерь, состоявший из деревянных домиков, полностью сгорел.