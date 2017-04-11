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    Крупный пожар охватил лагерь беженцев на севере Франции, есть пострадавшие

    Не менее десятка мигрантов получили ранения

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Крупный пожар охватил лагерь беженцев на севере Франции, не менее десятка мигрантов получили ранения.

    Как передает Report, об этом пишет газета Parisien.

    По данным издания, огонь охватил лагерь, в котором проживают около 1,5 тысячи беженцев, в понедельник вечером в коммуне Гранд-Сент.

    Сообщается, что пожар в лагере последовал за крупной потасовкой группы афганских и курдских мигрантов с применением холодного оружия. В результате столкновения пять человек получили ранения. В конфликт вмешались сотрудники полиции особого назначения.

    Как сообщили местные власти, лагерь, состоявший из деревянных домиков, полностью сгорел.

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