Крупный чиновник Совета нацбезопасности США при Белом Доме ушел в отставку

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон уйдет в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Как пишет издание, в ходе телефонного разговора в воскресенье президент США Дональд Трамп поблагодарил Энтона за службу и выразил сожаление в связи с его уходом.

По информации газеты Politico, Энтон намерен стать лектором при колледже в Вашингтоне.