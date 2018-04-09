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    Крупный чиновник Совета нацбезопасности США при Белом Доме ушел в отставку

    © Foto: "AP"

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон уйдет в отставку.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Как пишет издание, в ходе телефонного разговора в воскресенье президент США Дональд Трамп поблагодарил Энтона за службу и выразил сожаление в связи с его уходом.

    По информации газеты Politico, Энтон намерен стать лектором при колледже в Вашингтоне.

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