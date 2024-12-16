Крупные промпредприятия КНР за январь-ноябрь увеличили производство на 5,8%

Объем производства крупных промышленных предприятий Китая в январе-ноябре вырос на 5,8% в годовом исчислении.
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Согласно распространенному докладу, показатель только за прошлый месяц на 0,1 процентного пункта превысил уровень, зафиксированный в октябре, и составил 5,4%. В добывающей промышленности рост достиг 4,2%, в обрабатывающей 6%, а у поставщиков электроэнергии, тепла, воды и газа 1,6%.
Как уточняется, у китайских компаний - изготовителей оборудования производство в ноябре увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, а в высокотехнологичном секторе - на 7,8%. Выпуск экологических автомобилей в Китае вырос на 51,1% в годовом исчислении, промышленных роботов - на 29,3%, интегральных схем - на 8,7%.
Объем промышленного производства в КНР в 2022 году вырос на 3,6%, а в 2023 году - на 4,6%. К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся предприятия, прибыль которых за год превышает 20 млн юаней (примерно $2,8 млн).