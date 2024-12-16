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Крупные промпредприятия КНР за январь-ноябрь увеличили производство на 5,8%

Крупные промпредприятия КНР за январь-ноябрь увеличили производство на 5,8% Объем производства крупных промышленных предприятий Китая в январе-ноябре вырос на 5,8% в годовом исчислении.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 07:50
Крупные промпредприятия КНР за январь-ноябрь увеличили производство на 5,8%

Объем производства крупных промышленных предприятий Китая в январе-ноябре вырос на 5,8% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Согласно распространенному докладу, показатель только за прошлый месяц на 0,1 процентного пункта превысил уровень, зафиксированный в октябре, и составил 5,4%. В добывающей промышленности рост достиг 4,2%, в обрабатывающей 6%, а у поставщиков электроэнергии, тепла, воды и газа 1,6%.

Как уточняется, у китайских компаний - изготовителей оборудования производство в ноябре увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, а в высокотехнологичном секторе - на 7,8%. Выпуск экологических автомобилей в Китае вырос на 51,1% в годовом исчислении, промышленных роботов - на 29,3%, интегральных схем - на 8,7%.

Объем промышленного производства в КНР в 2022 году вырос на 3,6%, а в 2023 году - на 4,6%. К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся предприятия, прибыль которых за год превышает 20 млн юаней (примерно $2,8 млн).

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Версия на азербайджанском языке Çinin iri sənaye müəssisələri yanvar-noyabr aylarında istehsalı 5,8% artırıb

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