​Крупные хищники вернулись в Европу

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Популяции бурых медведей и других крупных хищников Европы удерживаются на стабильном уровне или даже растут, причем по всему континенту. Таким образом, за последние десятилетия хищники научились сосуществовать с людьми на достаточно плотно заселенных территориях.

Как передает Report, исследование на данную тему опубликовано в журнале Science. Гийом Шапрон и его коллеги выяснили, что на трети территории Европы обитают крупные хищники: бурые медведи, рыси, волки и росомахи. В целом в Европе нашли несколько крупных (и стабильных) популяций (тысячи особей), множество средних и растущих популяций (сотни особей) и небольшое количество сокращающихся популяций хищников (несколько десятков особей). Ученые отмечают, что все крупные и средние популяции за последние годы показали устойчивый рост. Например, численность волков в Европе в два раза выше, чем на территории США (без учета Аляски): 12 тыс. и 5,5 тыс. особей соответственно. Хотя США значительно больше по территории и менее плотно заселен. Оказалось, что крупные хищники способны возвращаться на территории, где есть люди, и выживают даже в густонаселенных районах, вблизи больших городов, а также среди ферм и дорог.