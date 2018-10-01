Крупные банки в США зафиксировали рост числа кибератак

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Несколько крупных банков США зафиксировали в течение последних недель рост числа кибератак в отношении их компьютерных систем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, речь идет, в частности, о следующих финансовых институтах: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Как отмечается в публикации, "хакеры, по всей видимости, ищут слабые места в компьютерных сетях фирм". Федеральные власти США, в том числе представители минфина США, рекомендовали руководству банков принять меры для подготовки к попыткам незаконного проникновения в их системы.

Получение несанкционированного доступа к информации в базах данных крупных банков, как констатирует издание, может, в частности, привести к дестабилизации ситуации на рынке. Как констатируется в материале, в свете роста угрозы для банков более активную роль, нежели ранее, стало в течение последних нескольких недель играть подразделение минфина США, специализирующееся на оценке рисков со стороны хакеров.