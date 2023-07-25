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Крупные банки Молдовы прекратили сотрудничество с российской платежной системой

Крупные банки Молдовы прекратили сотрудничество с российской платежной системой Несколько крупных банков Молдовы приостановили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим" на неопределенный срок.
Другие страны
25 июля 2023 г. 14:32
Крупные банки Молдовы прекратили сотрудничество с российской платежной системой

Несколько крупных банков Молдовы приостановили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим" на неопределенный срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Агроиндбанк, Молдинкомбанк и Викториабанк, являющиеся крупнейшими банками с наибольшими активами и филиалами в Молдове, временно прекратили предоставление услуг в данной системе денежных переводов.

Однако, возможность получения денежных переводов через "Юнистрим" остается доступной в Молдове благодаря другим финансовым учреждениям, включая Финкомбанк.

Раннее, пятёрка российских банков, включая "Юнистрим", Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк,и "Солидарность", попала в список санкций, введенных американскими властями.

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Версия на английском языке Major banks of Moldova stop cooperation with Russian payment system

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