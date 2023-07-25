Крупные банки Молдовы прекратили сотрудничество с российской платежной системой

Несколько крупных банков Молдовы приостановили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим" на неопределенный срок.

Несколько крупных банков Молдовы приостановили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим" на неопределенный срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Агроиндбанк, Молдинкомбанк и Викториабанк, являющиеся крупнейшими банками с наибольшими активами и филиалами в Молдове, временно прекратили предоставление услуг в данной системе денежных переводов.

Однако, возможность получения денежных переводов через "Юнистрим" остается доступной в Молдове благодаря другим финансовым учреждениям, включая Финкомбанк.

Раннее, пятёрка российских банков, включая "Юнистрим", Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк,и "Солидарность", попала в список санкций, введенных американскими властями.