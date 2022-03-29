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Крупное ДТП в США, погибли три человека

Крупное ДТП в США, погибли три человека По меньшей мере три человека стали жертвами крупного ДТП на шоссе в штате Пенсильвания, где столкнулись свыше 50 транспортных средств.
Другие страны
29 марта 2022 г. 03:34
Крупное ДТП в США, погибли три человека

По меньшей мере три человека стали жертвами крупного ДТП на шоссе в штате Пенсильвания, где столкнулись свыше 50 транспортных средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила телекомпания CBS.

Телекомпания со ссылкой на офис коронера округа Скулкилл (штат Пенсильвания) передает, что число жертв может возрасти. По ее данным, причиной инцидента мог стать сильный снегопад.

Согласно сведениям от местных властей, в ДТП попали от 50 до 60 автомобилей, в том числе несколько фур. Огонь, вспыхнувший на месте происшествия, охватил несколько транспортных средств и продолжает гореть.

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