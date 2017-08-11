Крупное ДТП в Китае стало причиной смерти более 30 человек

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В результате крупной дорожной аварии в провинции Шэньси в центральном Китае погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

ДТП произошло на скоростном шоссе "Пекин-Куньмин".

Всех пострадавших направили в больницу, им оказали необходимую помощь. Ведется расследование причин случившегося.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся из города Чэнду (провинция Сычуань) в Лоян (провинция Хэнань), при въезде в тоннель по неизвестной причине врезался в стену.

Замглавы министерства общественной безопасности Китая Хуан Мин возглавил следственную группу, с которой выехал к месту трагедии.