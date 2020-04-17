​Крупные предприятия Китая полностью возобновили работу

Крупные китайские компании полностью вернулись к работе в результате успешной борьбы с эпидемией нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.

"Объективно говоря, процесс восстановления деятельности китайских предприятий был успешным, крупные компании возобновили работу на 100%. Что касается малых и средних коммерческих организаций, у них ситуация тоже лучше, чем можно было ожидать: там показатель превышает 80%", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, по мере восстановления работы компаний в последнее время в стране происходит снижение логистических издержек. "Однако, поскольку ситуация на внешних рынках становится все более сложной, а внутреннее потребление ослабло, китайские предприятия сталкиваются с такими трудностями, как недостаточно высокий спрос и сокращение числа заказов", - уточнил Мао Шэнъюн.

Как он отметил, в такой непростой ситуации правительство КНР вынуждено прорабатывать ответные меры, например, понижать налоги и различные государственные сборы, оказывать бизнесу дополнительную финансовую поддержку, помогать предприятиям восстанавливать производство.