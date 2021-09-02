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Крупнейший валютный рынок Афганистана возобновит работу 4 сентября

Крупнейший валютный рынок Афганистана возобновит работу 4 сентября Самый крупный валютный рынок Афганистана "Сарай Шахзада", расположенный в Кабуле, возобновит свою работу 4 сентября после почти трехнедельного перерыва, связанного с захватом власти в стране радикальным движением "Талибан".
Другие страны
2 сентября 2021 г. 15:20
Крупнейший валютный рынок Афганистана возобновит работу 4 сентября

Самый крупный валютный рынок Афганистана "Сарай Шахзада", расположенный в Кабуле, возобновит свою работу 4 сентября после почти трехнедельного перерыва, связанного с захватом власти в стране радикальным движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня местное агентство The Khaama Press.

"Крупнейший рынок обмена валюты "Сарай Шахзада" в Кабуле возобновит деятельность 4 сентября. Решение было принято после консультаций с руководством рынка", - приводит агентство заявление Центрального банка Афганистана (DAB).

В сообщении подчеркивается, что жители страны смогут решать свои финансовые вопросы в обычном режиме. "Мы обещаем предоставить больше возможностей в сфере банковских услуг по всей стране", - указано в тексте.

"Сарай Шахзада" - крупнейший в Афганистане рынок обмена валюты, услугами которого пользуются не только рядовые граждане, но также и различные государственные институты среди прочего при сопровождении финансовых операций. Он был закрыт вместе с DAB после того, как 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

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