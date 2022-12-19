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Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за роста цен на газ

Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за роста цен на газ Литовский завод Achema, являющийся крупнейшим в странах Балтии предприятием по производству удобрений, приостановил работу из-за роста цен на газ.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 21:26
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за роста цен на газ

Литовский завод Achema, являющийся крупнейшим в странах Балтии предприятием по производству удобрений, приостановил работу из-за роста цен на газ.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы компании.

"Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений", - говорится в материале.

При этом в Achema допустили возобновление работы завода в городе Йонава ближе к окончанию зимнего сезона - в феврале 2023 года. В настоящее время по-прежнему действуют только подразделения компании по производству аммиачной селитры и смоляного вара.

Это - не первая приостановка работы литовского завода. Ранее в Achema принимали решение о временном прекращении предприятия в Йонаве в сентябре 2022 года. После паузы работы возобновились в ноябре, уточняется в статье.

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