Крупнейший в мире однопоточный НПЗ в Нигерии выдал первые нефтепродукты

Крупнейший в мире однопоточный НПЗ, сооруженный в Нигерии, выдал первую партию продуктов нефтепереработки.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией-владельцем НПЗ Dangote Petroleum Refinery в Х (ранее Twitter).

"Dangote Petroleum Refinery приступила к выпуску дизельного топлива и авиационного керосина", - отмечается в пресс-релизе.

НПЗ, расположенный в экономической столице Нигерии - Лагосе, рассчитан на переработку 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Прежде всего, речь идет об авиационном керосине и дизельном топливе.