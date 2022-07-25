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Крупнейший в истории современной Словении пожар находится под контролем

Крупнейший в истории современной Словении пожар находится под контролем Лесной пожар в словенском регионе Крас, крупнейший за всю истории современной Словении, находится под контролем.
Другие страны
25 июля 2022 г. 06:33
Крупнейший в истории современной Словении пожар находится под контролем

Лесной пожар в словенском регионе Крас, крупнейший за всю истории современной Словении, находится под контролем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на руководителя операции по борьбе со стихией Симона Вендрамина.

Отмечается, что огонь еще сохраняется в некоторых местах, за которыми в течение нескольких дней будут пристально следить специалисты. Ранее агентство информировало, что не менее 1,5 тыс пожарных в воскресенье участвовали в тушении этого лесного пожара.

"На следующей неделе мы начнем всесторонний подсчет ущерба, нанесенного как личному имуществу, так и лесам. Осенью мы приступим к разработке комплексного превентивного плана по защите Краса, чтобы подобный пожар больше не повторился", - передает правительство страны на своей странице в Twitter слова премьер-министра республики Роберта Голоба.

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