Крупнейший транспортный самолет ВВС США совершил посадку без шасси - ВИДЕО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Cамый крупный транспортный самолет американских ВВС Lockheed C-5 Galaxy совершил аварийную посадку на авиабазе в Сан-Антонио (штат Техас) без переднего шасси.

Как передает Report со ссылкой на Известия, воздушное судно могло клюнуть в землю и разбиться, однако пилот С-5 проявил все свое мастерство и смог удержать нос многотонной машины над взлетно-посадочной полосой (ВВП).

На видео драматичной посадки самолет проезжается брюхом по ВВП только перед полной остановкой.

Это помогло избежать сильного повреждения воздушного судна.

По данным издания The Drive, в результате инцидента никто не пострадал. Точная дата произошедшего неизвестна.