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Крупнейший район Пекина проведет тестирование на COVID-19 из-за локальной вспышки

Крупнейший район Пекина проведет тестирование на COVID-19 из-за локальной вспышки Жители крупнейшего района Пекина (Чаоян) с населением 3,5 млн человек в период с 13 по 15 июня пройдут тестирование на коронавирус на фоне локальной вспышки заболевания.
Другие страны
12 июня 2022 г. 18:13
Крупнейший район Пекина проведет тестирование на COVID-19 из-за локальной вспышки

Жители крупнейшего района Пекина (Чаоян) с населением 3,5 млн человек в период с 13 по 15 июня пройдут тестирование на коронавирус на фоне локальной вспышки заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили местные власти.

На этой неделе власти китайской столицы зафиксировали локальную вспышку коронавируса. Большинство инфицированных связано с баром Heaven, расположенным в районе Чаоян. По данным на воскресенье, выявлено 166 заразившихся, связанных с этим заведением. Из них 145 - посетители бара, двое - сотрудники, еще 19 - лица, имевшие контакты с посетителями.

В настоящее время в китайской столице действует правило - при посещении любых общественных мест необходимо предъявить 72-часовой отрицательный ПЦР-тест. Однако на фоне распространения новой вспышки власти решили отдельно протестировать жителей района Чаоян. В течение трех дней с 13 по 15 июня им необходимо сдать три ПЦР-теста.

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