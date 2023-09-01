Крупнейший производитель меди в Европе сообщил о краже на сотни миллионов евро

Крупнейший производитель меди в Европе сообщил о краже на сотни миллионов евро

Германская компания Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить сотни миллионов долларов.

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Германская компания Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить сотни миллионов долларов. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Financial Times. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении, занимающемся переработкой меди. Руководство Aurubis пришло к выводу, что она пострадала от "криминальной активности". Делом занимается Управление уголовной полиции Германии. Подпишитесь на наш Telegram канал