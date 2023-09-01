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Крупнейший производитель меди в Европе сообщил о краже на сотни миллионов евро

Крупнейший производитель меди в Европе сообщил о краже на сотни миллионов евро Германская компания Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить сотни миллионов долларов.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 12:50
Крупнейший производитель меди в Европе сообщил о краже на сотни миллионов евро

Германская компания Aurubis AG, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить сотни миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Financial Times.

Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении, занимающемся переработкой меди. Руководство Aurubis пришло к выводу, что она пострадала от "криминальной активности".

Делом занимается Управление уголовной полиции Германии.

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Версия на английском языке Europe’s largest copper producer says it has been victim of huge theft

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