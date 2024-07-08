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Крупнейший профсоюз Франции призвал Макрона формировать новое правительство

Крупнейший профсоюз Франции призвал Макрона формировать новое правительство Всеобщая конфедерация труда - старейшее и наиболее крупное профсоюзное объединение Франции - призвала президента страны Эмманюэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых сил.
Другие страны
8 июля 2024 г. 16:12
Крупнейший профсоюз Франции призвал Макрона формировать новое правительство

Всеобщая конфедерация труда - старейшее и наиболее крупное профсоюзное объединение Франции - призвала президента страны Эмманюэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых сил.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом говорится в коммюнике профсоюза.

"Демократия и Республика победили ультраправых! Мы торжественно призываем Эмманюэля Макрона уважать выбор, сделанный на избирательных участках, и объявить о формировании правительства на основе программы занявшего первое место "Нового народного фронта" (ННФ)", - сказано в документе.

Ранее лидеры партий, входящих в ННФ, заявили, что намерены в течение недели представить кандидата на пост главы правительства. Пока обязанности премьер-министра продолжает выполнять Габриэль Атталь, отставку которого в понедельник отказался принять Макрон.

Отметим, что коалиция левых партий ННФ одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 места из 577 в парламенте страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" Макрона, получив 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 мест в нижней палате парламента страны.

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