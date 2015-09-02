Крупнейший пожар в истории штата Вашингтон нанес ущерб в 10 млн. долларов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Пожарным с трудом удается локализовать крупнейший в истории штата Вашингтон пожар, который бушует в округе Оканоган, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили во вторник местные власти, прямой экономический ущерб уже оценивается в 10 млн. долларов США.

Пожар начался в округе Оканоган еще в середине августа. Во время борьбы с огнем погибли трое пожарных, уничтожено около 200 домов и других построек. К настоящему моменту выгорело 123 тыс. га леса и кустарников. Столь крупного пожара еще не было в современной истории штата Вашингтон.