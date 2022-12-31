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Крупнейший порт Латинской Америки предложили назвать в честь Пеле

Крупнейший порт Латинской Америки предложили назвать в честь Пеле Порт бразильского города Сантус предложили назвать в честь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 04:43
Крупнейший порт Латинской Америки предложили назвать в честь Пеле

Порт бразильского города Сантус предложили назвать в честь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет.

Как передает Report, об этом написала газета Folha de S.Paulo.

Автором инициативы выступил бывший мэр города, депутат федерального парламента Паулу Алешандри Барбоза. Его предложение поддержали будущий вице-президент Жералду Алкмина и будущий министр портов и аэропортов Марсиу Франса.

Отмечается, что все трое являются болельщиками клуба "Сантос", за который большую часть карьеры играл Пеле. Ожидается, что распоряжение будет подписано Франсой сразу, как только он вступит в должность 2 января.

Порт Сантус является самым крупным не только в Бразилии, но и во всей Латинской Америке.

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Версия на азербайджанском языке Latın Amerikasının ən böyük limanı Pelenin adını daşıyacaq

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