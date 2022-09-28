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Крупнейший НПЗ Франции приостанавливает работу

Крупнейший НПЗ Франции приостанавливает работу Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во Франции, принадлежащий компании Total, остановится на неопределенный срок из-за забастовок, организованных профсоюзами.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 21:48
Крупнейший НПЗ Франции приостанавливает работу

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во Франции, принадлежащий компании Total, остановится на неопределенный срок из-за забастовок, организованных профсоюзами.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Протесты рабочих связаны с падением уровня жизни из-за подорожавшей энергии. Профсоюзы требуют, чтобы часть сверхприбыли, которую сейчас получают энергетические компании, была направлена на поддержку сотрудников.

Ранее также из-за протестов в стране закрылся еще один крупный НПЗ американской Exxon Mobil. Таким образом, на севере Франции практически прекратится переработка нефти, в целом по стране не работает уже две трети нефтеперерабатывающих предприятий.

Чем дольше продлятся забастовки, тем больший потенциальный ущерб они могут нанести Франции, которая сталкивается с резким ростом стоимости энергоресурсов из-за увеличения числа ремонтных работ на ядерных реакторах и сокращения поставок газа из России, отмечает Bloomberg.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın ən böyük neft emalı zavodu fəaliyyətini dayandırır

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