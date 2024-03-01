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Крупнейший на Тайване оператор связи заявил о возможной утечке данных

Крупнейший на Тайване оператор связи заявил о возможной утечке данных Крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom подозревает утечку конфиденциальных данных, связанных с рядом структур безопасности острова.
Другие страны
1 марта 2024 г. 10:36
Крупнейший на Тайване оператор связи заявил о возможной утечке данных

Крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom подозревает утечку конфиденциальных данных, связанных с рядом структур безопасности острова.

Как передает Report, об этом передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).

Chunghwa Telecom подозревает, что произошла утечка данных, и конфиденциальные документы, относящиеся к важным структурам безопасности Тайваня, были публично проданы хакерами в даркнете.

По данным СМИ, хакеры, в частности, получили данные, связанные с вооруженными силами острова, министерством иностранных дел, береговой охраной.

Отмечается, что компания "запустила соответствующие механизмы проверки и защиты информационной безопасности, активно ведет расследование для выяснения причин и одновременно уведомляет правительственные ведомства".

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Версия на английском языке Taiwan's biggest telecom operator announces possible data leak

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