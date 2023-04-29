Крупнейший европейский поставщик оборудования для металлургии Danieli уходит из России

Российский рынок потерян, но у нас уже есть покупатели на наш актив. Мы выставили на продажу наш российский актив, и у нас уже есть хороший список заинтересованных покупателей.

Российский рынок потерян, но у нас уже есть покупатели на наш актив. Мы выставили на продажу наш российский актив, и у нас уже есть хороший список заинтересованных покупателей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель совета директоров Danieli Джанпьетро Бенедетти в интервью итальянскому изданию Siderweb в ходе конференции Steel and Identification в Удине.

"Эволюция геополитических сценариев привела нас к пониманию того, что больше невозможно иметь коммерческие отношения и присутствие на российском рынке в его нынешнем состоянии. Поэтому мы приняли решение продать нашу компанию на этой территории. Данную операцию мы также могли бы завершить в короткие сроки, так как есть несколько заинтересованных операторов и предложенная экономическая компенсация также заслуживает внимания. Любая дальнейшая оценка на данный момент преждевременна. Однако наш выход с этого рынка теперь ясен и неизбежен", - сказал Бенедетти, которого цитирует издание.