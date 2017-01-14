Крупнейший банк Германии запретил сотрудникам вести переписку по SMS и WhatsApp

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Крупнейший банк Германии Deutsche Bank запретил сотрудникам вести переписку по SMS, а также пользоваться приложениями для обмена мгновенными сообщениями типа WhatsApp, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Причиной запрета послужило то, что банк не может архивировать текстовых сообщения в отличие от писем, посылаемых по электронной почте.

"Мы полностью осознаем, что деактивация (приложений - ред.) изменит вашу ежедневную работу, и мы сожалеем о неудобствах, которые это может вызвать. Однако эта мера необходима, чтобы подтвердить, что Deutsche Bank продолжает выполнять нормативно-правовые и законодательные требования", - говорится в совместном заявлении главы отдела нормативно-правового регулирования Сильви Матерат и начальника операционного управления банка Кима Хаммондса.