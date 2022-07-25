Крупнейшие партии Финляндии поддерживают ограничение выдачи виз россиянам

Четыре крупнейших политических партии Финляндии, представленные в парламенте, заявили, что поддерживают запрет на предоставление туристических виз для граждан России на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Четыре крупнейших политических партии Финляндии, представленные в парламенте, заявили, что поддерживают запрет на предоставление туристических виз для граждан России на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом говорит STT.

"Считаю оправданным то, что правительство должно быстро изучить вопрос ограничения туристических виз. Жестокая война России продолжается ежедневно, и в таких условиях нормальное взаимодействие невозможно во многих аспектах", - заявил лидер фракции Социал-демократической партии Антти Линдман.

Он отметил, что в то же время следует оценить возможное влияние таких ограничений на российскую оппозицию и возможность россиян узнать правду о действиях России в Украине.

Лидер Национальной коалиционной партии Финляндии Юкка Копра также поддержал запрет на выдачу туристических виз россиянам: "В принципе морально неправильно то, что участвовавшие в российской агрессии люди могут приехать на отдых через Финляндию в ЕС. Мы такое не одобряем".

В партии "Зеленых" окончательной позиции по вопросу еще не составили, но ее лидер Атте Харйянне считает, что свободный въезд российских туристов "тестирует чувство справедливости в то время как (Россия) ведет агрессивную войну".

Харьяннне также отметил, что это может привести к возможному обходу санкций теми, кому запрещен въезд в страны Европейского Союза.

В то же время лидер "Левого альянса" Юсси Сарамо поддерживает ужесточение требований для въезда в Финляндию со стороны России, в то время как партия пока окончательно не определилась, поддерживать ли запрет на выдачу россиянам туристических виз. Сарамо считает, что этот вопрос должен быть решен на уровне ЕС.