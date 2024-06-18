Крупнейшая в Польше сеть банкоматов начала акцию протеста и ограничила снятие наличных

Крупнейшая в Польше сеть банкоматов начала акцию протеста и ограничила снятие наличных.

Крупнейшая в Польше сеть банкоматов начала акцию протеста и ограничила снятие наличных.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Сегодня за одну транзакцию в банкомате сети Euronet можно будет снять только 200 злотых (около 50 долларов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большую сумму в банкомате можно будет снять, выполнив несколько транзакций. Это потребует больше времени и уплаты комиссии за снятие, что повлечет за собой более высокую стоимость снятия денег.

Euronet добавила, что протест продлится один день. По их мнению, акция должна привлечь внимание к ситуации операторов банкоматов.

Протест проводится из-за того, что сборы, установленные VISA, Mastercard и BLIK для операторов банкоматов, не покрывают расходы на снятие наличных в стране, пояснила компания.