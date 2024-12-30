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Крупнейшая в Мозамбике шахта по добыче рубинов возобновила работу после волнений

Крупнейшая в Мозамбике шахта по добыче рубинов возобновила работу после волнений Компания Montepuez Ruby Mining (MRM) возобновила деятельность принадлежащей ей крупнейшей в стране шахты по добыче рубинов. Работа объекта в провинции Кабу-Делгаду на севере республики была остановлена 24 декабря после нападения сторонников оппозиции.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 22:13
Крупнейшая в Мозамбике шахта по добыче рубинов возобновила работу после волнений

Компания Montepuez Ruby Mining (MRM) возобновила деятельность принадлежащей ей крупнейшей в стране шахты по добыче рубинов. Работа объекта в провинции Кабу-Делгаду на севере республики была остановлена 24 декабря после нападения сторонников оппозиции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Lusa.

Более 200 человек напали на поселок рабочих компании, разрушая и сжигая постройки. Атаку удалось отбить с помощью сотрудников полиции и военнослужащих мозамбикской армии. В целях безопасности около 500 сотрудников компании пришлось временно перевезти в другое место. Безопасность восстановлена, добыча на объекте возобновилась.

С 2012 года на шахте MRM в Мозамбике добыто рубинов на $1,1 млрд. Доход мозамбикского государства за этот период составил $257,4 млн.

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