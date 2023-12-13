Крупнейшая в мире выставка видеоигр закрылась из-за ухода партнеров

Американская ассоциация производителей ПО и видеоигр (ESA) объявила об окончательном закрытии крупнейшей в мире выставки игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3).

Американская ассоциация производителей ПО и видеоигр (ESA) объявила об окончательном закрытии крупнейшей в мире выставки игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3).

Как сообщает Report, информация об этом появилась на официальном сайте E3.

Отметим, что выставка E3 проводилась ежегодно с 1995 по 2019 год.

По словам президента и генерального директора ESA Стэнли Пьера-Луи, организация решила окончательно закрыть E3 из-за появления конкурирующих мероприятий, ухода партнеров и изменения привычек аудитории в эпоху пандемии COVID-19.