Крупнейшая страховая компания Австралии отказалась платить выкуп за личные данные клиентов

Крупнейшая медицинская страховая компания Австралии Medibank отказалась платить выкуп за личные данные 9,7 млн клиентов, похищенные хакерами 14 октября.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении страховщика, обнародованном в понедельник.
"Преступнику, ответственному за кражу данных, не будет выплачен выкуп. Мы полагаем, что выплата выкупа не гарантирует возврат личной информации наших клиентов и не предотвратит ее публикацию. Более того, это может дать противоположный эффект и подтолкнуть преступника к дальнейшему вымогательству, <…> что подвергнет опасности еще больше людей", - указал в своем заявлении страховщик, отметив, что "данное решение полностью согласуется с позицией австралийского правительства".
Также в Medibank сообщили, что хакерская атака позволила похитить данные 9,7 млн клиентов, а не 3,9 млн, как считалось ранее. Кроме того, стало известно, что преступники получили доступ к полным именам, датам рождения, адресам и номерам телефонов застрахованных, а также к адресам их электронной почты, номерам паспортов, карт медицинского страхования и виз. Наряду с этим были скомпрометированы данные о диагнозах, медицинских процедурах и результатах анализов. В число пострадавших попали около 7,9 млн граждан Австралии и порядка 1,8 млн иностранцев