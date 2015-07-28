​Крупнейшая фабрика по производству поддельных iPhone закрыта в Китае

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Пекинская полиция закрыла крупнейшую фабрику по производству поддельных iPhone, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Сборка поддельных гаджетов осуществлялась на шести производственных линиях, а всего фабрикой было собрано более 40 тыс. устройств, общая стоимость которых оценивается в 19 млн. долларов США. Полиция арестовала девять человек, в том числе и супружескую пару, руководившую организацией.

Фабрика работала под прикрытием сервисного центра в северной части китайской столицы. Расследование началось после заявления американских властей о продаже фальшивых iPhone в США. Во время рейда полиция изъяла около 1400 поддельных гаджетов.