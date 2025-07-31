О нас

Крупнейшая энергетическая компания Японии понесет миллиардные убытки

Крупнейшая энергетическая компания Японии понесет миллиардные убытки Крупнейшая энергетическая компания Японии Tokyo Electric Power Company зафиксирует убыток в размере более 800 млрд иен (5,4 млрд долл) в своей консолидированной прибыли за апрель-июнь в связи с выводом из эксплуатации ядерных объектов.
Другие страны
31 июля 2025 г. 02:13
Крупнейшая энергетическая компания Японии понесет миллиардные убытки

Крупнейшая энергетическая компания Японии Tokyo Electric Power Company зафиксирует убыток в размере более 800 млрд иен (5,4 млрд долл) в своей консолидированной прибыли за апрель-июнь в связи с выводом из эксплуатации ядерных объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Kyodo News.

Расходы, связанные с выводом из эксплуатации АЭС "Фукусима-1", легли серьезным бременем на ее оператора и могут привести к существенному чистому убытку за финансовый год, который закончится в марте 2026 года.

Ожидаемые убытки могут стать серьезным ударом для TEPCO, которой необходимо обеспечить финансирование компенсаций и работ по выводу из эксплуатации после аварии на АЭС в 2011 году. Компания планирует сегодня опубликовать отчет о доходах за апрель-июнь.

Во вторник компания TEPCO объявила о планах по окончательному демонтажу всех сооружений по утилизации отходов вблизи реакторов на АЭС "Фукусима-1", чтобы снизить риск утечек радиоактивных веществ во время самого сложного этапа — удаления расплавленных обломков ядерного топлива.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

США ввели самые крупные за семь лет санкции против Ирана
США ввели самые крупные за семь лет санкции против Ирана
31 июля 2025 г. 03:10
Южная Корея предоставит США инвестиции на $350 млрд
Южная Корея предоставит США инвестиции на $350 млрд
31 июля 2025 г. 03:01
Канада планирует признать Палестину в сентябре при выполнении ряда условий
Канада планирует признать Палестину в сентябре при выполнении ряда условий
31 июля 2025 г. 02:36
СМИ: В здании ФБР найдены тысячи документов о расследовании связей Трампа с Россией
СМИ: В здании ФБР найдены тысячи документов о расследовании связей Трампа с Россией
31 июля 2025 г. 00:38
США заключили сделку с Пакистаном о совместной разработке его нефтяных запасов
США заключили сделку с Пакистаном о совместной разработке его нефтяных запасов
31 июля 2025 г. 00:18
Уиткофф обсудил с главой МИД Египта застопорившиеся переговоры о прекращении огня в Газе
Уиткофф обсудил с главой МИД Египта застопорившиеся переговоры о прекращении огня в Газе
30 июля 2025 г. 23:59
В ДТП с микроавтобусом в Словении погибли пять человек
В ДТП с микроавтобусом в Словении погибли пять человек
30 июля 2025 г. 23:35
Турция готова взять ответственность за урегулирование российско-украинского конфликта
Турция готова взять ответственность за урегулирование российско-украинского конфликта
30 июля 2025 г. 23:20
США в конце недели объявят о дополнительных мерах против Индии за торговлю с РФ
США в конце недели объявят о дополнительных мерах против Индии за торговлю с РФ
30 июля 2025 г. 23:08
Украина и США согласовали основные принципы соглашений по оружию
Украина и США согласовали основные принципы соглашений по оружию
30 июля 2025 г. 22:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi