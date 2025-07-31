Крупнейшая энергетическая компания Японии понесет миллиардные убытки

Крупнейшая энергетическая компания Японии Tokyo Electric Power Company зафиксирует убыток в размере более 800 млрд иен (5,4 млрд долл) в своей консолидированной прибыли за апрель-июнь в связи с выводом из эксплуатации ядерных объектов.

Крупнейшая энергетическая компания Японии Tokyo Electric Power Company зафиксирует убыток в размере более 800 млрд иен (5,4 млрд долл) в своей консолидированной прибыли за апрель-июнь в связи с выводом из эксплуатации ядерных объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Kyodo News.

Расходы, связанные с выводом из эксплуатации АЭС "Фукусима-1", легли серьезным бременем на ее оператора и могут привести к существенному чистому убытку за финансовый год, который закончится в марте 2026 года.

Ожидаемые убытки могут стать серьезным ударом для TEPCO, которой необходимо обеспечить финансирование компенсаций и работ по выводу из эксплуатации после аварии на АЭС в 2011 году. Компания планирует сегодня опубликовать отчет о доходах за апрель-июнь.

Во вторник компания TEPCO объявила о планах по окончательному демонтажу всех сооружений по утилизации отходов вблизи реакторов на АЭС "Фукусима-1", чтобы снизить риск утечек радиоактивных веществ во время самого сложного этапа — удаления расплавленных обломков ядерного топлива.