Крупнейшая чешская АЭС с 2024 года будет получать ядерное топливо из США и Франции

АЭС "Темелин", крупнейшая из двух действующих в Чехии атомных электростанций, с 2024 года будет получать ядерное топливо для своих реакторов от американской компании Westinghouse и французской Framatome.

АЭС "Темелин", крупнейшая из двух действующих в Чехии атомных электростанций, с 2024 года будет получать ядерное топливо для своих реакторов от американской компании Westinghouse и французской Framatome.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Контакт на поставку ядерного топлива из США и Франции рассчитан на 15 лет. Его стоимость оценивается в миллиарды крон (десятки млн евро). В данный момент расположенная в Южной Чехии АЭС "Темелин" получает топливо от российской компании "ТВЭЛ", входящей в структуру Газпрома. Отказ от ее услуг связан с ситуацией на Украине.

В Чехии, кроме АЭС "Темелин", действует АЭС "Дукованы", которой ядерное топливо также поставляет "ТВЭЛ". Обе станции были построены при помощи СССР.